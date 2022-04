Carhartt WIP: i nuovi trend del 2022

Trento, 05/04/2022 - Quando si parla di brand di abbigliamento casual che hanno attraversato la storia e i decenni, non si può non chiamare in causa Carhartt. Questa casa di moda, fondata nel 1889, ha cambiato radicalmente pelle con il lancio, nel 1994, del marchio Carhartt WIP, uno dei primi casi nel mondo fashion di contaminazione tra abbigliamento da lavoro e suggestioni provenienti dal mondo delle sottoculture urbane.

Grazie a quella straordinaria cassa di risonanza che è il web, le proposte di questo marchio di Carhartt hanno riscosso, nel corso degli anni, un grande successo. Sembra destinata a seguire la stessa scia la collezione primavera/estate 2022. Lanciata agli inizi del mese di febbraio, sta già conquistando gli amanti dello street style con capi che mettono in primo piano un’attenzione speciale alle sinergie e sì, anche un po’ alle nostalgie.

Carhartt WIP: cosa rende speciale la collezione primavera/estate 2022

Sono diversi gli aspetti che rendono speciale la collezione Carhartt WIP per la bella stagione 2022. In primo luogo, va ricordata l’attenzione all’estetica tipica dei ruggenti anni ‘80, decennio di colori accesi e di focus sul lettering per quanto riguarda capi come le felpe e le giacche.

La storia del brand viene esaltata al massimo: tutti i capi proposti per la primavera/estate 2022 sono infatti incentrati su quell’utilità pratica che, quando si parla di abbigliamento da lavoro, è irrinunciabile.

Da non dimenticare è poi la finestra aperta sul mondo di discipline come il trekking. Per quanto riguarda la struttura dei capi, abbiamo a che fare con una situazione in cui domina indubbiamente un approccio all’insegna della decostruzione.

Per l’occasione, il marchio è andato a ripescare alcuni dei capi che hanno toccato più il cuore dei fan del brand nel corso del tempo. Si tratta per la precisione dei Double Knee Pant e del Michigan Coat.

Nel secondo caso, non si può non citare il processo di lavaggio ad hoc che ha permesso di mettere in primo piano un meraviglioso effetto sbiadito.

Capi robusti rivisitati con nuovi materiali

La nuova collezione di Carhartt WIP mette d’accordo davvero tutti. Da un lato abbiamo coloro i quali, da quasi 30 anni, seguono con affetto il marchio e possono ritrovare, nelle creazioni primavera/estate 2022, i capi robusti che lo caratterizzano da quando, a metà degli anni ‘90, ha rivoluzionato lo street style.

Dall’altro, invece, si tende la mano a chi ama spaziare tra diversi stili di abbigliamento e soprattutto ama i progetti che non hanno paura di innovare. In questo frangente, infatti, alcune delle linee classiche del marchio sono state rivisitate a fondo, dando spazio a novità riguardanti sia i materiali, sia i disegni.

Anche per quanto riguarda i colori ci sono diverse innovazioni. Gli appassionati di moda hanno notato subito, fin dai primi giorni post presentazione, l’introduzione di cromie pastello che, in qualche modo, ingentiliscono le linee tipiche dell’abbigliamento da lavoro.

Tornando un attimo ai lavaggi sopra citati, non si può non rammentare che questa tecnica, che porta a un generale sbiadimento dei pigmenti, è stata applicata su diversi capi.

Cosa si può dire, a questo punto, delle tipologie di capi disponibili? Che si trova veramente tutto il necessario per la bella stagione. Dal bucket hat, accessorio tra i più amati del brand, fino alle camicie stampate a maniche corte, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Nella gamma di capi che caratterizzano la collezione s/s 2022 di Carhartt WIP è possibile trovare anche t-shirt con motivi grafici e, rimanendo sempre nel campo delle magliette, capi contraddistinti dai già citati colori soft (p.e. il lavanda).

Tra pantaloni, pantaloncini e capispalla perfetti per affrontare il periodo più caldo dell’anno con grinta e stile, Carhartt WIP ha ancora una volta sorpreso con la sua temperie di creatività e coraggio il mondo della moda e chi ha il cuore che batte per lo street style.

