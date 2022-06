Caricabatterie universale per smartphone, Ue raggiunge accordo

L'Ue ha raggiunto l'accordo sul caricabatterie universale. A trovare l'intesa sulla direttiva sul caricatore unico per telefonini, tablet e altri apparecchi elettronici (in pratica la revisione della direttiva sugli equipaggiamenti radiofonici) sono sati i negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo. Lo comunica la commissione Imco, via social.

Disponendo di una porta Usb standard per tutti i device, gli utenti non saranno obbligati a comprare un nuovo caricatore per ogni nuovo apparecchio acquistato, come accade ora, cosa che moltiplica la quantità di rifiuti elettronici che viene prodotta.