Carlo e Camilla sulla carrozza del Giubileo di diamante - Video

La carrozza reale con re Carlo e la regina Camilla, uscita da Buckingham Palace, diretta verso l'abbazia di Westminster nelle immagini pubblicate sui social dalla Royal Family.

I reali hanno scelto la Carrozza del Giubileo di diamante, dotata di aria condizionata e decisamente più molleggiata e confortevole di quella che useranno al ritorno. Sono 200 i militari in alta uniforme -soprattutto membri del reggimento a cavallo della Sovereign’s Escort of The Household Cavalry -che partecipano alla processione, mentre altri mille sono dispiegati lungo il percorso.

Speciali palchi per medici, infermieri, veterani dell'esercito e volontari di associazioni benefiche sono stati appontanti lungo il percorso.