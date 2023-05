Carlone (Guardia Costiera): "Ong sono per noi navi mercantili a tutti gli effetti"

''Le Ong per noi sono delle navi mercantili a tutti gli effetti e sono presenti sullo scenario in maniera più frequente. Se c'è necessità vengono dirottate, come è successo due settimane fa dove ha fatto quattro soccorsi sotto la nostra direzione. La regola delle convenzioni dice che chi è più vicino è nelle condizioni di operare deve intervenire o autonomamente o sotto la guida di un centro di soccorso''. Lo sottolinea l'Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, a 'Maredì', puntata speciale in occasione del Secondo Summit nazionale sull'economia del Mare di Gaeta.