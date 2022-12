Carmelina Cotroneo Traslochi: “In pochi giorni si può cambiare casa o sede aziendale con un servizio completo

Tempi rapidi, pianificazione e soprattutto esperienza sono gli elementi principali per organizzare un trasloco in modo sicuro e sereno. Dall’imballaggio degli oggetti, allo smontaggio e rimontaggio degli arredi.

L’organizzazione di un trasloco può essere fonte di preoccupazione e non è sempre un’operazione semplice, che sia un’abitazione o una sede di lavoro. Va gestita con logica, oltre a disporre del materiale funzionale e necessario per tutti gli imballaggi. Senza trascurare il tempo necessario per fare tutto: poter eseguire un trasloco in pochi giorni è il desiderio di molti. Una soluzione per vivere in serenità un trasloco è affidarsi a professionisti che seguano ogni aspetto. Avere un servizio completo, dall’imballaggio di tutto il materiale allo smontaggio dei mobili e relativo montaggio, è indubbiamente un valore aggiunto non da poco.

“Nei traslochi è importante pianificare tutto, per svolgere i lavori nella maniera più rapida possibile e ridurre al minimo i disagi che un trasloco comporta - spiega il titolare dell’azienda Carmelina Cotroneo Traslochi con sede a Roma Nord - Grazie all’esperienza e alla disponibilità di mezzi e professionisti, riusciamo ad eseguire un trasloco nella media di due/tre giorni, con un servizio completo di smontaggio dei mobili (cucine, camerette attrezzate, armadi…), imballaggio anche delle suppellettili, trasporto e rimontaggio degli arredi. Chiaramente la tempistica effettiva dipende da più variabili come le caratteristiche dell’immobile, la sua posizione, se gli arredi vanno solo trasportati o anche smontati, nonché la quantità di materiale da trasportare e come è stato più o meno preparato dal cliente. Ogni trasloco è seguito direttamente da noi titolari sul posto, è una delle caratteristiche a cui teniamo di più. I nostri clienti devono sentirsi al sicuro e certi che niente sarà lasciato al caso e per evitare sorprese”.

Curare ogni aspetto è fondamentale per eseguire un trasloco nel modo giusto, soprattutto in città più grandi e complesse, come ad esempio Roma. È consigliato infine avvalersi di professionisti certificati, per non rischiare inconvenienti o ulteriore stress. “È importante disporre di un parco mezzi e macchinari all’avanguardia - sottolinea il titolare - per poter raggiungere, ad esempio, i piani più elevati degli edifici in sicurezza. Noi eseguiamo inoltre l’intero processo di trasloco in automezzi internamente imbottiti ed igienizzati per meglio preservare gli oggetti più delicati. Siamo naturalmente iscritti all’Albo dei trasporti e coperti da assicurazione sia come responsabilità civile dell’azienda a terzi che come trasporto merci, prerogativa fondamentale per poter operare”.

Gli oggetti presenti in ogni stanza di un’abitazione sono sempre tanti. Imballare e inscatolare tutto con cura e senza il rischio che si danneggi nel trasporto può necessitare un lungo lavoro. A meno che non ci si avvalga di professionisti che sappiano come eseguirlo con rapidità e con i giusti strumenti. “Ogni imballaggio deve essere fatto a regola d’arte – continua il titolare -. Forniamo per questo tutti i materiali di imballo e realizziamo scatole su misura di alta qualità con una grammatura particolare, più resistente e sicura. Sigilliamo infine perfettamente i pacchi in modo che possano resistere alle sollecitazioni durante il trasporto. Per gli oggetti più delicati, come gli specchi, riserviamo un’attenzione particolare, utilizzando il pluriball accoppiato con il cartone e sagomando l’imballaggio. Su ogni scatola viene scritto in modo preciso il contenuto e come è stato preso. Una volta trasportate nella nuova abitazione, risistemiamo le scatole nei singoli ambienti secondo le indicazioni del proprietario che poi si occuperà personalmente della sistemazione del contenuto. I mobili, invece, li rimontiamo uno per uno in base al progetto di arredo che ci viene indicato”.

La stessa procedura e pianificazione del lavoro vale anche per chi deve eseguire un trasloco aziendale o un cambio di ufficio, compreso il deposito di archivio. In questo caso la rapidità è ancora più strategica, per evitare uno stop eccessivo della propria attività e ripartire nel minor tempo possibile. I traslochi a Roma e provincia hanno costruito la storia e il successo della Carmelina Cotroneo Traslochi, operante nel settore da tre generazioni e con oltre 40 anni di esperienza all’attivo. L’azienda è specializzata in qualsiasi tipo di trasporto e trasloco a livello nazionale e internazionale con un elevato standard qualitativo.

