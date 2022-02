Carnevale, Kinder torna a Viareggio per animare festeggiamenti

Kinder e la Fondazione del Carnevale di Viareggio entrano in contatto per la prima volta nel 2019 e lì scoprono di avere obiettivi e filosofie comuni: innovazione, fantasia e divertimento messi al servizio delle famiglie. Kinder, brand che da oltre 50 anni ha come mission quella di favorire nelle famiglie il piacere dello stare insieme, ha così deciso di festeggiare questa importante ricorrenza offrendo al pubblico un ulteriore divertimento durante il Carnevale di Viareggio, uno dei più importanti e più antichi in Italia e nel mondo, che vanta ormai ben 148 anni di tradizione e oltre 500mila spettatori per ogni edizione.

Dopo un anno di stop, Kinder animerà infatti tutte le giornate dei festeggiamenti - domenica 20, giovedì 24 e domenica 27 febbraio, martedì 1, sabato 5 e sabato 12 marzo, che saranno teatro dei sei Grandi Corsi Mascherati - presso il suo stand dedicato situato lungo il percorso di sfilata, coinvolgendo grandi e piccini in un gioco tipico della tradizione, reso ancora più dolce e divertente grazie alle bontà Kinder: la Pentolaccia! Giochi e dolci contribuiscono da sempre a creare l’atmosfera di festa caratteristica del carnevale e con la Pentolaccia Kinder bastano 3 semplici passi per scatenare tutta la bontà del Carnevale: riempila con i tuoi prodotti preferiti, gioca in compagnia e gusta tutte le bontà Kinder.

Oltre alla Pentolaccia, saranno molteplici le attività che rallegreranno le famiglie presenti nella capitale del Carnevale. L’ingaggiante e colorato stand Kinder, vera e propria area Kids della manifestazione, offrirà infatti a grandi e piccini il massimo del divertimento attraverso varie attività sia al suo interno che tra le vie del corso. Le inconfondibili mascotte Kinderino - con cui per la prima volta sarà possibile fare foto istantanee in formato polaroid -saranno presenti presso lo stand durante le giornate del carnevale di Viareggio per intrattenere i passanti, portandoli a scoprire tutte le attività Kinder che animeranno la festa più colorata dell’anno. Le famiglie e i gruppi di amici, durante il percorso che li porterà allo stand, potranno tentare la fortuna con il gioco “Aspetta e spera!”, in cui facendo scivolare un dischetto in una delle cinque aperture, ognuna contenente una sorpresa Kinder, sarà possibile vincere il prodotto corrispondente e gustarlo istantaneamente, così da rendere l’attesa più dolce.

All’interno dello stand Kinder, grandi e piccini potranno diventare giudici infallibili di Pentolacce d’Italia, il concorso attraverso cui gli utenti possono dare sfogo a fantasia e creatività caricando online sul sito www.kinder.it la foto della propria Pentolaccia originale fai-da-te, per provare a vincere una fornitura di prodotti Kinder e Ferrero. Grazie ai totem grafici dislocati lungo il percorso, il pubblico di Viareggio potrà conoscere l’attività, scorrere le immagini delle Pentolacce caricate sul sito dai partecipanti e votare le più belle, vincendo così dolci sorprese. Ad intrattenere il pubblico del carnevale più grande d’Italia ci saranno anche photo opportunities firmate Kinder, grazie a cui sarà possibile creare divertenti Gif e utilizzare filtri e cornici create ad hoc per l’occasione, perfette per realizzare contenuti da condividere sui propri profili social.

Quest’anno, per garantire il massimo del divertimento e suggellare l’incontro tra brand e territorio, l’inconfondibile mascotte Kinderino si traveste da Burlamacco, simbolo per eccellenza del Carnevale di Viareggio, dando vita ad una nuova maschera: BurlaKinder. Sarà proprio questa figura mascherata a presentare per la prima volta l’attività Kinder per le vie della città. Partendo dallo stand Kinder e inquadrando il QR Code sarà possibile dare il via alla “Caccia al Burlakinder”, una vera e propria caccia al tesoro alla ricerca degli altri QR Code presenti nei punti vendita supporter sparsi per la città. Trovare l’elenco degli esercenti aderenti all’iniziativa sarà semplicissimo grazie alla mappa indicativa con posizionamento e all’elenco di tutti gli “Amici del BurlaKinder”.

Scansionando il QR Code con il proprio dispositivo apparirà un pezzo del puzzle, che si completerà solo dopo aver trovato e inquadrato 3 QR Code differenti. Terminata la caccia al tesoro per le vie di Viareggio, basterà tornare allo stand Kinder con il puzzle completo per ricevere un dolce premio: una fornitura di prodotti Kinder. Il Carnevale Kinder non sarà presente solo a Viareggio: come tutti gli anni, i consumatori potranno trovare, nei punti vendita italiani aderenti, la Pentolaccia Kinder come servizio cortesia, non vincolato all'acquisto e fino ad esaurimento scorte, per festeggiare il carnevale anche a casa! La Pentolaccia Kinder infatti non è solo un contenitore da personalizzare con le tue bontà Kinder preferite, ma un vero e proprio gioco facilissimo da montare grazie al kit regalo contenente la pentolaccia, il martelletto cartotecnico e il foglio illustrativo. Per organizzare infine la perfetta festa di carnevale con addobbi, maschere e pentolaccia fai-da-te, sarà possibile seguire i video-tutorial e i consigli realizzati in collaborazione con la Fondazione del Carnevale di Viareggio sul sito e sui canali social ufficiali di Kinder.