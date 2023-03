Carnevale, vino e coriandoli

Ovvero come coniugare divertimento, arte, vino e gastronomia in un unico fine settimana, sulla costa toscana alla scoperta di Viareggio e dintorni.

Se il mercoledì delle ceneri incombe e il martedì grasso sembra aver spazzato via anche per quest’anno le frivolezze, i coriandoli e il godurioso periodo carnevalesco, e voi siete ancora in vena di festeggiamenti, non disperate: non tutti i carnevali italiani hanno chiuso i battenti.

Tra questi il Carnevale di Viareggio, in Toscana - che proprio quest’anno spegne 150 candeline - ha ancora un weekend di allegria da regalarci con l’ultimo “corso” (ndr sfilata) dei carri previsto sabato 25 febbraio con il gran finale. Un’ottima occasione per coniugare in un solo fine settimana divertimento, arte, gastronomia e la scoperta di alcune zone vitivinicole toscane forse un po’ meno battute di altre.

Adnkronos - Vendemmie