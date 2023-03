Carni sostenibili, arriva vademecum anti sprechi dello Chef Colonna

Si spreca ancora troppo cibo in Italia e nel mondo. Secondo i dati di uno studio Crea (con la collaborazione di Ref Ricerche e il supporto di indagine e analisi di Gfk-Italia), il Bel Paese registra una quantità di spreco domestico che si aggira in media sui 370 grammi a settimana per famiglia. In questo contesto, le filiere della carne e del pesce risultano tra le più virtuose: sommando gli avanzi del cibo portato in tavola e gli alimenti buttati perché scaduti o andati a male, gli sprechi complessivi di carne e pesce arrivano appena al 6% in peso dello spreco medio di una famiglia. Uno spreco domestico della sola carne stimato in appena 11 grammi a settimana per famiglia (3% dello spreco medio)

E tuttavia la consapevolezza del problema dello spreco alimentare da parte dei consumatori può contribuire a rendere tutti più attenti a sprecare di meno. In occasione della Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, Carni Sostenibili lancia un piccolo vademecum anti-spreco con un 'consulente d’eccezione', lo Chef Antonello Colonna che detta tre regole: "Tenere sotto controllo gli acquisti, senza eccedere nelle quantità, al fine di scegliere solo ciò che è davvero necessario, andare al supermercato a 'pancia piena' per evitare l’effetto compulsività e leggere bene le etichette, facendo attenzione agli ingredienti, data di scadenza e indicazioni per la conservazione".