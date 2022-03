Caro benzina, da commissione garanzia stop sciopero trasporti

La Commissione di garanzia per lo sciopero ha bocciato il temuto stop del settore autotrasporto per lunedì, proclamato dalle aziende a livello nazionale per il caro carburanti. L'informativa, inviata a Trasportounito-Fiap e ai ministeri delle Infrastrutture e dell'Interno, rileva il "mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni", richiamando "l'obbligo di predeterminazione della durata dell'astensione". Ad incrociare le braccia saranno i titolari di pompe di benzina che chiuderanno i self service nelle ore notturne.