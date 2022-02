Caro bollette 2022, per far fronte alle difficoltà delle famiglie italiane, raggiunto l'accordo tra il Servizio elettrico nazionale e le associazioni dei consumatori per la rateizzazione delle fatture fino al 30 aprile prossimo. Ad annunciarlo è l'Enel. Possibile un piano di rateizzazione fino a 12 mesi con rate di importo costante, senza anticipo e senza rata minima, interessi di mora o di dilazione.