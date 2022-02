Caro bollette, CasaPound sabato in piazza

CasaPound Italia sabato 26 febbraio manifesterà nelle principali piazze italiane "per protestare contro le inefficaci misure del Governo sulla crisi energetica". A Roma la manifestazione si terrà proprio di fronte al Ministero della transizione ecologica alle ore 16.00.

“Non è ammissibile che ancora non si sia trovata una soluzione per il caro bollette – si legge in una nota diffusa dal movimento – mentre il governo perde tempo, attività e famiglie sono sul lastrico. Sono migliaia le imprese già duramente colpite da chiusure forzate e restrizioni, che rischiano di chiudere definitivamente i battenti, con gli ovvi costi sociali ed economici che uno scenario simile comporta. Questo sabato manifestiamo per chiedere al governo di agire subito e per proporre a gran voce di mettere in campo strategie di medio e lungo periodo che non lascino più la nostra Nazione in balia di situazioni come quella che vede coinvolte oggi Russia e Ucraina, con il rischio di un ulteriore taglio sulle forniture energetiche".