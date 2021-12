Caro bollette, Confcommercio: "nel 2022 bolletta luce +50% senza nuovi interventi governo"

"Da nostre stime, se non ci saranno nuovi interventi del governo per abbassare i costi della bolletta elettrica, si rischia un aumento dei costi del 50% nel 2022". E' quanto afferma Pierpaolo Masciocchi, responsabile ambiente e utilities di Confcommercio, intervistato dall'Adnkronos sul caro bollette di luce e gas. Dunque per il rappresentante dei commercianti "i 2 miliardi previsti in legge di bilancio per compensare gli incrementi non basteranno affatto". E si prospetta una situazione peggiore rispetto ad ottobre (a ridosso della revisione trimestrale dell'Autorità per l'energia) quando Confcommercio aveva stimato +38% per il gas e +42% per la luce, aumenti in parte sterilizzati dal governo con lo stanziamento di 3 miliardi.

Dal primo gennaio gli aumenti delle bollette preoccupano ancora di più perché dovrebbe aumentare di più il gas facendo aumentare ulteriormente la bolletta elettrica, essendo prevalentemente prodotta con il gas. Un tema complesso che riguarda anche il caro materie prime, le forniture internazionali, l'approvvigionamento e la dipendenza dall'estero e, visto che ci sono tensioni, i prezzi salgono.

Gli aumenti che si vanno ad innestare "in una situazione già di partenza non favorevole - aggiunge Masciocchi - con costi pari a 15 miliardi di euro l'anno che imprese e famiglie pagano per gli oneri di sistema (che non riguardano il costo dell'energia elettrica). Sono oneri parafiscali che paghiamo in bolletta".