Caro Bollette, Covi (Miele): "con programma 'Eco' elettrodomestici taglio 50% consumi ma solo 3 persone su 10 lo usano"

Risparmiare sui consumi domestici di luce e gas è sempre più necessario a fronte dell'impennata dei prezzi causata dalla guerra in Ucraina e dalle speculazioni sul mercato ma servirebbe anche cambiare le abitudini nell'uso degli elettrodomestici, con semplici accortezze come la scelta di apparecchi in classe A e di programmi 'Eco'. A suggerirlo è l'amministratore delegato di Miele Italia Alessandro Covi, intervistato dall'Adnkronos.

"Il programma 'Eco' di una lavatrice o di un'asciugatrice, ad esempio, consente di risparmiare dal 30 al 50% di energia e di acqua, ma viene usato solo dal 3% delle persone a livello mondiale" afferma Covi spiegando che "questo accade perché gli utenti credono che non si risparmi visto che dura molto di più di un programma normale, e invece è tutto il contrario".

"Da un paio di anni i nostri prodotti sono in rete quindi monitoriamo l’uso dei programmi da parte dei consumatori in maniera anonima naturalmente, e abbiamo scoperto questa cosa che ci ha lasciato di stucco" racconta Covi.

Risparmi in termini economici non indifferenti se sommati alla scelta della migliore classe energetica in grado di far durare la vita delle macchine più a lungo. "Miele ha il 33% della gamma di lavastoviglie in classe A. La sostenibilità è nel nostro Dna, abbiamo sempre cercato di offrire sul mercato prodotti di qualità che durano di più rispetto ad altri marchi, in media 2 volte e mezzo di più, che significa risparmiare costi di materie prime, energia, logistica, ecc. E per noi questo è un vanto".

"Come Miele siamo impegnati nell’iniziativa Science Based Targets (Sbti), per cui siamo diventati carbon neutral in tutte le nostre sedi (Scope 1&2). - riferisce Covi - Entro il 2030 vogliamo ridurre ulteriormente del 15% le emissioni di CO2 nella fase di utilizzo dei nostri prodotti perché abbiamo guardato da dove provengono tutte le nostre emissioni di CO2: oltre l’80% della nostra impronta di carbonio totale deriva dall’utilizzo dei nostri prodotti da parte del consumatore. Solamente meno del 20% deriva invece dalle restanti fasi del ciclo di vita del prodotto" rimarca l'amministratore delegato.