Caro bollette, fondo 1 miliardo in Manovra. Codacons: "Non basta"

Un fondo di un miliardo di euro contro i rincari delle bollette, legato a doppio filo con i costi della transizione. A quanto apprende l'Adnkronos a Cdm in corso, un fondo ad hoc per contrastare i rincari è stato previsto dal governo nella legge di bilancio. Il fondo verrà utilizzato con un decreto da realizzare entro fine anno per contrastare i rincari.

Una somma del tutto insufficiente per il Codacons. “Crediamo che 1 miliardo di euro sia una cifra ridicola a fronte dell’impennata delle bollette, con la luce aumentata del 29,8% nell’ultimo trimestre e il gas del 14,4%, rincari che produrranno un maggior esborso per circa 340 euro annui a famiglia – afferma il presidente Carlo Rienzi – Le tensioni sui mercati dell’energia determineranno nei prossimi mesi nuovi effetti al rialzo sulle bollette degli italiani e, per contrastare l’abnorme crescita delle tariffe il Governo, deve mettere in campo risorse ben più sostanziose del miliardo annunciato oggi, che appare del tutto insufficiente alla luce dell’emergenza energia che attanaglia il nostro paese” , conclude Rienzi.