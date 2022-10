Caro bollette frena lo smart working, luce e gas costano troppo

I forti rincari delle bollette frenano lo smart working. Nelle aziende pubbliche e private sono in netta crescita i lavoratori che preferiscono rinunciarvi perché costa troppo. Rimanere a casa fa salire infatti il costo di luce e gas e adesso in tanti dicono no alla misura in quanto non sono previsti rimborsi economici. L'allarme arriva sia dalla Pubblica amministrazione sia dalle aziende private. I sindacati chiedono che i contratti per regolare il lavoro agile prevedano rimborsi adeguati per le bollette.