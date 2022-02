Caro-bollette, incontro tra Salvini e il ministro Franco

Incontro al ministero dell'Economia tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il titolare del dicastero di via XX settembre, Daniele Franco. Tra i temi affrontati il caro-bollette e le possibili misure di breve e lungo periodo per tutelare gli italiani dal caro energia. Al tavolo di via XX settembre ha partecipato anche il sottosegretario Federico Freni che ha confermato a Salvini che ci saranno fondi per la rigenerazione urbana, destinati ai Comuni collocati in graduatoria ma i cui progetti non erano ancora stati finanziati. Si tratta di oltre 900 milioni, sottolineano le stesse fonti.

Nel colloquio non è stato affrontato il nodo Mps. E' quanto apprende AdnKronos. Ieri Salvini aveva difeso l'ad Guido Bastianini, domandandosi se si possa mettere in discussione un manager "che ha dimostrato che Mps può camminare".