Caro bollette luce e gas, nuovi aumenti in arrivo

Il presidente di Arera, Stefano Besseghini: "Trend rialzista nel 2023. Prezzi in risalita fino al 25% nel quarto trimestre per elettricità e del 15% per il gas"

Gas ed elettricità, le bollette torneranno a salire. Per il 2023 ci sarà un "leggero trend rialzista" nell'andamento dei prezzi dell'energia elettrica, spiega il presidente di Arera, Stefano Besseghini, in audizione davanti alle commissioni riunite Finanze e Affari sociali alla Camera, con un "andamento stabile e aumenti di circa il 10% nel terzo trimestre e del 25% nel quarto trimestre" rispetto alle quotazioni del secondo trimestre.

Le quotazioni dei mercati all’ingrosso del gas naturale, aggiunge, "per i prossimi mesi hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo, rispettivamente di più del 5% e del 15% rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre".

"Nello scenario attuale credo che seguire le dinamiche dei prezzi sia corretto anche dal punto di vista delle dinamiche di supporto ai consumatori" perché "aspettiamo e auspichiamo" che la riduzione delle quotazioni "sia un percorso di consolidamento per tornare a valori di prezzi più ragionevoli, probabilmente non identici a quelli che conoscevamo prima della crisi, termine che comprende il biennio Covid, post-Covid e inizio della guerra". Si tratta, ha spiegato ancora, di un approccio "che permette di tenersi un po' di forza per eventuali interventi che dovessero rendersi necessari di fronte a una inattesa complessità del settore energetico".