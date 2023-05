Caro bollette luce e gas, truffe in aumento

Sono stati 4 milioni gli italiani vittime di una truffa o di un tentativo di truffa nell’ambito delle bollette luce e gas, nell'ultimo anno, ben il 28% in più rispetto all’anno precedente, con un danno stimato di oltre 1,2 miliardi di euro, vale a dire oltre il doppio rispetto alla precedente rilevazione fatta a maggio 2022 (+152%). Numeri emersi dall’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, che ha acceso i riflettori su un fenomeno in costante aumento e che ha spinto Facile.it e l’associazione Consumerismo No Profit a unire forze e competenze per dare vita al progetto Stop alle Truffe.