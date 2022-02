Caro bollette luce gas, Bombardieri boccia decreto governo

Aumenti bollette luce gas, nel decreto del governo per contrastare il caro energia “mancano risposte per i più deboli. Non ci sono risposte sufficienti per i lavoratori, per pensionati, ma anche per le piccole e medie aziende e per gli artigiani. Sembra una scelta, quella fatta dal governo, che privilegia le grandi aziende”. Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che a Torino per il Consiglio confederale del sindacato del Piemonte ha aggiunto “il governo sembra aver dimenticato, soprattutto per il mondo del lavoro, che i lavoratori ma anche i pensionati pagano il costo dell'energia due volte, lo pagano quando c'è l'aumento delle bollette e lo pagano quando gli stanziamenti che sono stati destinati dal governo vanno a finire sul deficit pubblico”.