Non c'è intesa nel Cdm

Salta il contributo di solidarietà per i redditi sopra i 75mila euro contro il caro bollette. Il contributo è stato al centro di un braccio di ferro in Consiglio dei ministri, contrari Iv e centrodestra. Alla fine sarebbe stato lo stesso premier Mario Draghi a decidere per un cambio di rotta ed evitare nuove frizioni.