Caro bollette, Sbraga (Fipe): "raddoppiano costi per ristoranti e bar, nel 2022 da 2 mld a 3,6"

"La bolletta energetica dei pubblici esercizi, quindi le spese di bar e ristoranti passerà da 2 a 3,6 miliardi di euro tra il 2021 e il 2022 pari ad un incremento dell’80%". E' quanto stima Luciano Sbraga, direttore dell'Ufficio studi di Fipe, l'associazione di settore della Confcommercio, all'Adnkronos nel delineare l'impatto del caro energia sui consumi di energia elettrica e gas per queste imprese. "Si tratta di quasi un raddoppio della bolletta per entrambe le tipologie di esercizi - sostiene - ci aspettiamo infatti un aumento di 1,6 miliardi di euro a fine 2022 rispetto al 2021, con questo livello di incremento, auspicando non ci siano ulteriori aumenti". In media un bar passerà da 5 mila e a 10 mila euro l'anno, mentre un ristorante da 11 mila euro a 19,500 euro tra luce e gas.

Il caro energia incide molto su una situazione già difficile a causa anche della pandemia, sia lato consumi sia lato costi perché - spiega - nel frattempo sono aumentate anche le materie prime alimentari, in media tra il 10 e il 15%. Nel 2020 abbiamo perso 32 miliardi di consumi sul 2019 e nel 2021 siamo ancora sotto di 24 miliardi euro". "La situazione è drammatica, le nostre imprese stanno vivendo da due anni sott'acqua. - aggiunge Sbraga - Quest'anno sono a rischio chiusura 20 mila pubblici esercizi a fronte del fatto che tra il 2020 e il 2021 hanno già chiuso le serrande 45 mila bar e ristoranti" su un totale di 120 mila ristoranti e di 130 mila bar.