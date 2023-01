Caro carburante, benzinai confermano sciopero: "Delusi da incontro"

Il presidente di Figisc: "Non c’erano le condizioni per revocare lo sciopero"

I gestori degli impianti di carburante confermano lo sciopero dei benzinai previsto per il 25-26 gennaio. L’incontro al Mimit "è stato deludente" e "non c’erano le condizioni per revocare lo sciopero", sottolinea il presidente di Figisc, Bruno Bearzi, nel corso di una conferenza stampa con Faib e Fegica. "Lo sciopero è confermato", sottolinea il presidente di Fegica, Roberto Di Vincenzo. "C’è molto disappunto", aggiunge il presidente di Faib, Giuseppe Sperduto.

Dall’incontro al Mimit con i gestori "non è arrivato alcun elemento che ci potesse spingere a revocare lo sciopero" afferma il presidente di Anisa-Confcommercio, Massimo Terzi, sottolineando che "l’esposizione del cartello è tutto tranne che trasparenza".