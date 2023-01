Caro carburante, incontro governo-benzinai: sciopero congelato

Sciopero dei benzinai del 25-26 gennaio congelato dopo un incontro con il governo a Palazzo Chigi. A breve ci sarà un nuovo incontro tecnico con l'esecutivo, che affronterà tutti i temi emergenziali del settore.

Intanto ieri il Consiglio dei ministri ha aggiornato il decreto sul 'caro carburante' adottato nella riunione di martedì scorso: "Si è stabilito che, in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell’IVA in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato possa essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa".