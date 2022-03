Caro carburante, maxi truffa sull'Iva: 172 denunce

Rivendono sottobanco carburante importato a prezzi fuori mercato senza assolvere l’Iva. Il business nazionale del gasolio a tariffe calmierate, nell’epoca del boom dei rincari, sa di maxi truffa, come quella accertata dai finanzieri del Comando provinciale di Pescara con l’operazione “Oro nero”, che ha scoperto l’architettura di un sistema fraudolento in essere lungo tutta la penisola e per il quale sono partite 172 denunce per i reati tributari di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre che per riciclaggio, auto riciclaggio e bancarotta fraudolenta.