Caro Carburante, Orsa Taxi: "Costi diventati insostenibili"

"Il caro carburante è un'altra bella mazzata per il nostro settore. I costi sono diventati insostenibili. Nonostante il caro energia finora non abbiamo chiesto un centesimo di aumento per rispetto ai nostri utenti ma fino a quando potremo sostenere questi balzelli ?". Ad affermarlo all'Adnkronos è il segretario nazionale di Orsa Taxi, Rosario Gallucci in merito all'aumento dei prezzi dei carburanti. "Con il poco lavoro in questo periodo e con gli aumenti che ci sono in tutti i settori la situazione sta diventando insostenibile. Con il carburante intorno a 2 euro, l'incasso rischia di non andare a coprire i costi di gestione", spiega Gallucci.

"I fondi del Pnrr sono stati dati a tutti i settori ma non al nostro. Non è arrivato un centesimo. Con questi fondi potremmo avere un po' di ossigeno e si potrebbe decidere un prezzo politico per permettere al nostro settore, che è il trasporto pubblico non di linea, di far fronte a questa situazione difficile", spiega il segretario nazionale di Orsa Taxi.

Per quanto riguarda le altre tematiche del settore, rileva Gallucci, "siamo in attesa di una convocazione al ministero per affrontare la vicenda dei decreti attuativi che sono fermi al palo da ormai più di tre anni. In particolare ci interessa quello sulla regolamentazione delle app. Dobbiamo sederci tutti intorno a un tavolo per risolvere i problemi del settore che al momento assomiglia più a una giungla che ad altro. Le multinazionali fanno quello che vogliono".