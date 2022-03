Caro carburanti, Assoutenti a Governo: fermare speculazioni

Il Governo deve varare un decreto ad hoc per fermare le speculazioni sui carburanti e frenare l’escalation dei listini alla pompa. Lo afferma Assoutenti, dopo le dichiarazioni del Ministro Cingolani che ha parlato senza mezzi termini di truffa. Chiesto un coordinamento tra Guardia di Finanza, forze dell’ordine ed enti locali, prevedendo l’arresto e il carcere per chi commette illeciti sui prezzi di beni di prima necessità come i carburanti. Prevedere inoltre la sterilizzazione dell’Iva sui carburanti e un taglio delle accise, per calmierare non solo i listini alla pompa, ma anche i prezzi dei prodotti trasportati.