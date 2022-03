Caro carburanti, Uncai: "Serve incontro urgente con governo"

Caro gasolio e agromeccanici. Uncai propone di azzerare le accise del carburante agricolo agevolato e portare l’Iva dal 10 al 4% perché il gasolio, in agricoltura è bene di prima necessità, senza il quale non avremmo farina, pane e pasta. "L’attenzione di tg e testate nazionali anche per chi svolge conto terzi le lavorazioni meccaniche nei campi ci fa sperare che la nostra lettera al Presidente Draghi riceva l’attenzione che crediamo meriti", afferma il Presidente Uncai Aproniano Tassinari che però aggiunge come anche la proposta Uncai di un bonus agromeccanici sia un elemento chiave per attenuare le conseguenze del caro carburanti, almeno in agricoltura.

“Uncai chiede quindi un incontro urgentissimo con Governo e Ministeri per affrontare insieme agli agricoltori le conseguenze del caro energia nel comparto".