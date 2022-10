Caro energia, allarme albergatori: "in bassa stagione si rischia lo stop"

Per Messina (Assohotel) sarebbero 2mila le strutture che meditano sospendere l'attività, Colaiacovo (Confindustria Alberghi) segnala costi insostenibili e rischio stop per molte aziende

"Soprattutto nelle località turistiche a stagionalità breve, sono tanti gli imprenditori, secondo le nostre stime quasi 2mila, che stanno pensando a ‘sospendere’ l’attività ricettiva per la bassa stagione. L’aumento dei costi energetici, infatti, rende insostenibile l’attività in mancanza di flussi consistenti di viaggiatori". E' l'allarme che arriva da Vittorio Messina, presidente Assohotel Confesercenti nel commentare con l'Adnkronos la situazione critica del settore con una catena alberghiera pugliese che ha annunciato la necessità di chiudere le strutture per i costi insostenibili.

"Ci aspettano sicuramente dei mesi molto difficili. Il caro bolletta sta impattando pesantemente sul settore alberghiero e mediamente le strutture hanno visto quadruplicare il costo dell’energia. In questa fase dell’anno, caratterizzata da una fisiologica diminuzione della presenza di clientela, ci troviamo ad affrontare un aumento spropositato di luce e gas insostenibile per le imprese. Il rischio è che molte aziende, logorate già da una crisi di oltre due anni, siano costrette a sospendere le attività", afferma all'Adnkronos Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

"Poco prima delle elezioni avevamo sollecitato tutta la politica su alcune delle priorità del comparto, oggi ribadiamo la necessità di interventi rapidi e aiuti adeguati in grado di rispondere ad un’emergenza che rischia di schiacciare in una morsa fatale le nostre realtà" conclude Colaiacovo.