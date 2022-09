L'iniziativa per coinvolgere i consumatori in tutti i settori

Caro energia, Assoutenti lancia l'iniziativa per uno 'choc dei consumi' per coinvolgere i consumatori in tutti i settori. L'annuncio dell'associazione, che lancia l'allarme alla vigilia del nuovo anno termico: a partire dal 15 ottobre, spiega, milioni di famiglie potrebbe rimanere senza gas per la crisi di piccole e medie società fornitrici.