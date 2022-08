Caro energia, Calenda: "Salvini ci è arrivato, troviamo intesa"

"Meno male. Almeno uno c’è arrivato. Dopo quattro giorni di insulti ma c’è arrivato. Chiamatelo armistizio o time out. È la stessa cosa. Vediamoci domani e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro: Enrico Letta, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte". Così Carlo Calenda su twitter commenta le parole di Matteo Salvini che oggi chiede alla politica di dare mandato pieno a Draghi per dare soldi alle imprese che producono energia e chiedere in cambio che mettano un tetto al prezzo delle bollette, come ha fatto la Francia di Macron.