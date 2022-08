Caro energia, Dompé: "Si rischia di non riuscire a consegnare farmaci cruciali"

"Vetro, alluminio, cellulosa, in qualche caso qualche polimero, eccipienti. Abbiamo avuto difficoltà ad approvvigionarci, in qualche caso carenze, in altri abbiamo riscontrato un aumento dei prezzi. Il che diventa ancora più grave per i farmaci che sono inseriti in Fascia A, prescrivibili a carico dello Stato e che per legge hanno prezzi fissi. Quindi tra un po' le aziende non saranno più in grado di consegnarli perché qualcuno di questi è già diventato antieconomico oggi produrlo". A segnalarlo all'Adnkronos Salute è Sergio Dompé, presidente esecutivo di Dompé Farmaceutici, che spiega qual è l'impatto in questo momento dei rincari energetici sulle aziende farmaceutiche.