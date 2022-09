Elezioni 2022, Meloni: "Contro caro energia tetto Ue a prezzo gas"

Caro energia, "oggi la soluzione principale è il tetto al prezzo del gas in Europa'' perché, nonostante i provvedimenti come il decreto Aiuti bis, in totale ''siamo già a 30 miliardi'' che ''non bastano'', poiché ''più soldi noi mettiamo, più la speculazione ce li fregherà...''. Lo ha detto Giorgia Meloni nel corso della registrazione di 'Dritto e rovescio', che andrà in onda stasera su Rete4. "Oggi noi siamo debolissimi sul fronte delle materie prime e quello energetico" spiega.

''Continuiamo a tirare fuori risorse -ha sottolineato la leader di via della Scrofa- abbiamo approvato il dl aiuti bis, ora ci sarà un altro decreto, siamo più o meno a 30 miliardi, che non bastano. La soluzione non è mettere più soldi per poi farseli fregare dalla speculazione. Dobbiamo bloccare la speculazione''.