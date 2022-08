Caro energia, Todde: "In vista autunno difficilissimo per famiglie e imprese"

"Il prezzo del gas a 250 euro per mWh e quello dell’energia elettrica a 600 euro per mWh, dieci volte i prezzi di aprile 2021, renderanno il nostro autunno difficilissimo per famiglie, imprese e intere filiere industriali che, in mancanza di interventi seri e tempestivi, rischieranno il collasso". Ad affermarlo all'Adnkronos è la viceministra allo Sviluppo economico e vicepresidente del M5S, Alessandra Todde illustrando il programma del Movimento 5 Stelle sull'energia.

"La crisi energetica, come affrontarla, gestirla e superarla - spiega -, è uno dei temi più attuali e più urgenti, sul quale esistono profonde divergenze di vedute da parte di chi si presenterà alle urne il 25 di settembre. Il tema è il costo dell’energia, dove per costo non intendo solo quello economico".

Le ricette energetiche di alcuni schieramenti politici, sottolinea ancora Todde, "si basano sui combustibili fossili, altamente inquinanti, non rinnovabili e in larga parte in mano a nazioni e potentati dalla dubbia moralità e sul nucleare, inutilmente rischioso, con la tecnologia oggi disponile, e di lentissima realizzazione, ignorando così la volontà del popolo italiano che si è già espresso con un chiaro 'no' al nucleare e senza sapere neanche dire dove, come e quando si dovrebbero realizzare gli impianti né specificare dove andrebbero stoccate le scorie radioattive. Si tratta di soluzioni miopi e pericolose, che tentano di risolvere un problema con la stessa mentalità che, quel problema, l’ha creato".

Il M5S, al contrario di altri schieramenti politici, rileva la viceministra, "ha delineato nel suo programma un percorso chiaro, nuovo e realizzabile, basato su misure a breve e medio termine: permettere alle aziende energivore di acquistare energia a un prezzo calmierato grazie all’immediata attuazione delle Energy e Gas Release e all’adeguato finanziamento del fondo Ets; incidere in modo sostanziale sugli extra profitti delle aziende energetiche perché non è tollerabile che ci siano aziende che hanno realizzato il 600% dei ricavi mentre sempre più famiglie non riescono a pagare le bollette e intere filiere industriali chiudono per il costo dell’energia".

La strategia del Movimento 5 Stelle sui termini energetici, sottolinea, è "concreta, chiara e pulita, per combattere la pandemia energetica dando all’Italia e agli italiani le risposte immediate e sostenibili nel tempo di cui abbiamo tutti urgente bisogno, gettando così le basi per un futuro energetico realmente migliore".

Ma non solo. Per il M5S "fissare un tetto al prezzo del gas in Europa è una misura fondamentale che siamo stati i primi a proporre e a promuovere, combattendo l’egoismo di alcuni paesi europei", spiega Todde sottolineando la necessità di "slegare il prezzo dell’energia elettrica dal prezzo del gas e rendere il prezzo del gas indipendente dal Ttf, il prezzo di borsa olandese".

Per il Movimento 5 Stelle, inoltre, spiega ancora Todde, è necessario "rinnovare il patrimonio urbanistico nazionale, migliorandone l’efficienza energetica con l’aiuto del superbonus e promuovere e incentivare la cultura del risparmio energetico, gli investimenti in energie rinnovabili, l’autoproduzione e le comunità energetiche, l’uso delle più sottovalutate tra le materie prime italiane: sole, vento ed acqua, a beneficio delle bollette di famiglie e imprese e della competitività dell’intero sistema-Paese".