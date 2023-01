Caro gas, Giorgianni: "Senza misure governo rincari del 59%"

I primi vantaggi del calo del prezzo del gas saranno visibili "nei primi mesi" di quest'anno. Senza l'intervento del governo i rialzi sarebbero stati del "59%". Lo sottolinea in un'intervista all'Adnkronos Letizia Giorgianni.

"Le misure messe in campo con l’innalzamento dell’asticella Isee da 12mila a 15 mila sono positive e vanno incontro alle difficoltà delle famiglie sul caro bollette. Senza l’intervento del Governo - conclude - si calcola che le bollette di elettricità e gas avrebbero subito un incremento del 65% e 59%".

La deputata FdI si sofferma anche sullo stop al taglio delle accise. "Era una misura temporanea che il Governo Draghi aveva deciso di porre in essere per tentare di arginare il forte aumento dei prezzi di benzina e diesel. La misura ha avuto un importante costo per le casse dello Stato (circa 7 miliardi di euro fino alla fine di novembre), risorse che adesso sono state dirottate in altre direzioni", spiega la parlamentare in prima fila in questi anni nella difesa dei diritti dei risparmiatori truffati dalle banche fallite.

"Il governo, infatti - precisa - viste le ristrettezze di bilancio ha dovuto fare delle scelte che, a differenza del taglio delle accise (di cui hanno potuto beneficiare tutti i cittadini, senza distinzioni di reddito), possano andare a migliorare le condizioni economiche delle fasce più in difficoltà, come il bonus bollette, dove l’asticella dell’Isee passa da 12mila a 15mila euro, l’aumento delle pensioni minime, il taglio del cuneo fiscale etc".

In ogni caso, osserva Giorgianni, "la scelta di non rinnovare più il taglio sulle accise dei carburanti arriva in un momento in cui i prezzi di benzina e diesel sono comunque diminuiti sensibilmente rispetto ai picchi di diversi mesi fa. In materia di costi di energia grazie al price cap fortemente voluto da Meloni, il prezzo del gas è tornato ai livelli pre guerra e i carburanti, nonostante non sia stato prolungato il provvedimento provvisorio per calmierare i prezzi, non hanno superato i 2 euro". Non solo, conclude, "in Spagna dal 1 gennaio il governo di sinistra ha tolto il contributo al carburante esattamente come noi, seguendo la logica che essendosi abbassato il prezzo della materia prima non fosse più necessario".