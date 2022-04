Caro prezzi, costruttori: "Quasi 30% imprese italiane a rischio collasso"

(Val/Adnkronos)

"Quasi il 30% delle imprese italiane è a rischio collasso per il caro prezzi". A lanciare il grido d'allarme sono i rappresentanti di 800 aziende del settore costruzioni provenienti da tutta Italia che oggi si sono autoconvocati a Roma per un confronto sul tema e per chiedere al Governo "provvedimenti legislativi coraggiosi e lungimiranti" perché al momento "il Pnrr è a rischio". Ciò è dovuto alla corsa ai rialzi: non solo gasolio e benzina, pur determinanti nei trasporti del comparto, ma anche i materiali specifici come ferro o calcestruzzo sono schizzati alle stelle. Rincari che i costruttori segnalano da oltre un anno e che adesso, complice la situazione geopolitica in Ucraina, sono diventati ancora più pesanti, si legge in una nota.