Caro voli, aumenti sfiorano il 50%: governo convoca compagnie aeree

Viaggiatori alle prese con il caro voli, con gli aumenti dei biglietti aerei per le tratte nazionale ed internazionali che sfiorano il 50% rispetto allo scorso anno. Per questo il Garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato per martedì 4 luglio i rappresentanti delle principali compagnie aeree che effettuano voli nelle tratte nazionali interessate dai maggiori rincari.