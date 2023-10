Carolyn Smith porta in Italia il programma di danza e motivazione

Dall’Italia all’Europa. Sensual Dance Fit - il primo programma di danza e motivazione ideato dalla ballerina, coach internazionale ed imprenditrice Carolyn Smith - arriva in ottobre in Gran Bretagna, scelta come prima nazione europea del circuito SDF.

Il progetto per sole donne, senza distinzioni, è concepito per aiutarle a ritrovare la propria sensualità e femminilità attraverso semplici passi di ballo e movimenti di fitness.

In soli cinque anni dalla sua creazione, Sensual Dance Fit ha già all’attivo oltre duecento scuole con più di quindicimila allieve in tutta Italia.

Un percorso fuori dagli schemi vissuto giorno per giorno. Un susseguirsi di eleganti passi di ballo, movenze armoniche delle braccia e sguardo puntato diritto verso l’immagine riflessa nello specchio. Unica compagna la sedia, un sostegno inusuale e sicuro.

“Danza e sorellanza possono operare un cambiamento positivo del mondo” - afferma Carolyn Smith, nota al pubblico della tv italiana per la sua presenza come presidente di giuria del programma Ballando con le Stelle in onda su Rai Uno – “le donne sono in grado di assumere il ruolo di artefici di questa rivoluzione. Il mio Paese di origine (ndr.UK) ha già risposto con entusiasmo al progetto e con una grande partecipazione”.

L’incontro con Carolyn Smith presso la sede della Stampa Estera in Italia si tiene venerdì 6 ottobre 2023 alle ore 11.00 ed è moderato da Emilio Sturla Furnò.

Durante la presentazione verrà offerta una dimostrazione del programma grazie ad alcune performance a cura delle insegnanti certificate SDF.