Carovita, prezzi di alcuni prodotti triplicati dal 2001

I prezzi di beni e servizi hanno subito una costante crescita al punto che alcuni prodotti sono addirittura triplicati rispetto al 2001. A rilevarlo una indagine condotta dall'associazione dei consumatori, Consumerismo No Profit. Dal 2001 ad oggi, una colazione al bar o una margherita in pizzeria costano il 93,5% in più mentre un cono gelato il 224,7%. In crescita anche benzina e mezzi pubblici.