Carpisa offre copertura 12 mesi per valigie smarrite in viaggio aereo

Il brand Carpisa, attraverso una partnership con Zurich, ha deciso di garantire a tutti coloro che acquistano una valigia Carpisa la sicurezza di viaggiare in aereo in tranquillità. Con l’acquisto, il cliente potrà attivare una copertura assicurativa della durata di 12 mesi, per i casi di smarrimento o mancato recupero della valigia nel corso di un viaggio aereo in ogni parte del mondo. L’iniziativa è attiva in tutti i punti vendita Carpisa sul territorio nazionale e nei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo (See).

Il servizio, spiega il brand in una nota, "vuole sostenere la passione di tutti per i viaggi, ma anche la sicurezza necessaria per viverli al meglio". Il materiale con cui è realizzata la maggior parte delle valigie Carpisa, Carpisa gotech e progettato dal Carpisa Lab, è inoltre garantito 10 anni insieme alle ruote Carpisa 3.0.