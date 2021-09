Carte di credito: tutto sul contactless e la biometria

Il limite attuale nel Regno Unito è di 45 sterline, già aumentato nell'aprile 2020 dalle precedenti 30 sterline in seguito alle conseguenze commerciali della pandemia che ha accelerato la transizione ai sistemi tap & pay. A giugno, UK Finance ha pubblicato dati che mostrano come durante il 2020 il numero di pagamenti contactless effettuati nel Paese sia aumentato del 12% raggiungendo i 9,6 miliardi di pagamenti, rappresentando più di un quarto di tutti i pagamenti nel Regno Unito, mentre le transazioni in contanti sono diminuite del 35%.

Il cancelliere Rishi Sunak ha spiegato: “L'aumento del limite contactless renderà più facile che mai pagare in modo sicuro, sia nei negozi locali che nel tuo pub e ristorante preferito. Quando le persone torneranno alla normalità, milioni di pagamenti saranno più semplici, fornendo un gradito impulso a rivenditori e acquirenti”. Alcune importanti banche hanno acceso, però, un campanello d'allarme indicando la propria preferenza verso un innalzamento del limite più graduale per evitare il rischio di frodi.

Il Italia la soglia dei pagamenti contactless dai 25 euro agli attuali 50 euro è stato impostato a inizio 2021: il numero massimo di operazioni consecutive ammesse senza la digitazione del PIN è di 5 è l'importo cumulativo massimo per operazioni consecutive equivale a 150 euro. Secodo il report di Juniper Research Contactless Payments: Trends, Opportunities and Market Forecasts 2021-2026, il valore delle transazioni globali con carte contactless raggiungerà 2.500 miliardi di dollari nel 2021, registrando una crescita del 45% rispetto ai 1.700 miliardi di dollari del 2020. Le carte manterranno una quota del 79% tra tutte le transazioni contactless nel 2021. Ha chiarito l’autrice della ricerca Susannah Hampton “Mercati come la Germania hanno visto uno spostamento senza precedenti verso le carte contactless negli ultimi 18 mesi. Questo spostamento ha fortemente diminuito il ruolo del contante e ha creato opportunità significative per guadagnare quote di mercato”.

I recenti aumenti dei limiti delle transazioni contactless stanno, inoltre, creando ulteriori opportunità di sviluppo delle carte di pagamento dotate di sistemi biometrici. Mastercard è già avanti in queste sperimentazioni e Amazon, all'interno dei suoi negozi fisici negli Stati Uniti, ha da alcuni mesi cominciato a offrire la possibilità di pagare attraverso la scansione del palmo della mano. Il sistema permette di associare ai propri dati biometrici una o più carte di credito: basta passare la mano sopra a uno scanner per essere identificati e pagare il conto. Un buono omaggio da 10 dollari a chi prova il nuovo sistema di pagamento.