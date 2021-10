Cartelle esattoriali, sono 150 milioni. Da 2022 partono quelle periodo Covid

''Le cartelle esistenti in questo momento credo che siano attorno a 140-150 milioni''. Lo afferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, intervenendo al Forum in masseria 2021. Le cartelle relative al periodo 2020-2021 interessano ''circa 18 milioni di contribuenti'' di cui ''la maggior parte sono persone fisiche'', spiega Ruffini. ''L'anno prossimo si inizierà a spedire le cartelle formate durante il periodo della pandemia''. Dal primo settembre, ricorda, ''è ripreso in maniera molto progressiva'' l'invio delle cartelle, ''a partire da quelle più risalenti'' che risalgono a prima della pandemia.

''Piano piano stiamo ricominciando, dopo un periodo lunghissimo di sospensione corrispondente al momento più drammatico del Paese, e quindi alla corretta scelta di sospendere, l'invio non solo delle cartelle ma di tutti atti dell'amministrazione finanziaria''.

Durante la pandemia, osserva Ruffini, ''i ruoli si sono formati, gli enti creditori hanno avvertito l'Agenzia della riscossione'' e ''tutti questi ruoli e crediti, che venivano consegnati, rimanevano in un cassetto e venivano formate delle cartelle che non potevano essere spedite''.