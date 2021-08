Cartelle esattoriali sospese fino a 31 agosto, ultime notizie

Cartelle esattoriali, il Fisco si rimette in moto il primo settembre, salvo sorprese con le ultime notizie. Senza una nuova proroga, la parentesi aperta l’8 marzo 2020 per l’emergenza Covid si chiude il 1° settembre - ricorda laleggepertutti.it. -: riprende l’attività di notifica e di riscossione con cartelle, fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti riprenderanno a pieno ritmo, così come le verifiche delle pubbliche amministrazioni per i pagamenti superiori a 5.000 euro, sospese anche quelle fino al 31 agosto.

E' legittimo pensare che la ripresa dell’attività del Fisco sia confermata per il 1° settembre, dopo non pochi rinvii. Sarà una ripartenza graduale, per forza di cose: nel cassetto delle Entrate ci sono qualcosa come 60 milioni di cartelle esattoriali da spedire ai contribuenti. Quale meccanismo ha previsto il Fisco?

Innanzitutto, chi aveva un debito scaduto all’8 marzo 2020, ad esempio per un vecchio accertamento non contestato, potrà ricevere già dai primi di settembre l’atto di pignoramento. Chi, invece, alla stessa data, aveva in corso una dilazione, può versare le rate sospese entro la fine di settembre. Significa che non subirà alcuna attività di recupero prima di inizio ottobre.

Via libera dal 1° settembre anche ai pignoramenti degli stipendi, dei conti correnti o dei canoni degli affitti. Il debitore riceverà un’intimazione al pagamento entro cinque giorni solo nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella.

Per quanto riguarda i fermi amministrativi e le ipoteche, dovranno essere preceduti da una notifica di preavviso, con l’invito a saldare il debito con l’Agenzia delle Entrate Riscossione entro 30 giorni.

E ancora: dal 1° settembre, ripartono le verifiche che la Pubblica Amministrazione svolge quando deve saldare un conto superiore ai 5.000 euro, ad esempio per una prestazione professionale, per un appalto, ecc. Il controllo consiste nell’accertare presso le banche dati delle Entrate se il creditore ha qualche morosità per almeno quella cifra. Se così fosse, l’ente pubblico sospenderebbe il pagamento per una cifra pari al debito scaduto, in attesa di una comunicazione di pignoramento presso terzi.

Ripartono, infine, nella stessa data, anche le attività recupero dei debiti notificati dai Comuni e dai concessionari privati incaricati della riscossione.