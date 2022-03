Cartoline appese in città russe con bara e frase 'alzati, è arrivato lo sposo'

"Alzati, è arrivato lo sposo". Questa la frase che si legge sotto l'immagine di una bara che campeggia su alcune cartoline comparse in alcune città russe. Il messaggio 'funebre' è rivolto alle donne con mariti, fratelli, figli, generi, padri - come riportato nello stesso manifesto - al fronte contro l'Ucraina. La frase è peraltro tratta da 'Carico 200' un film del regista Alexei Balabanov, che prende il titolo dall'espressione usata nelle forze armate russe per indicare un soldato morto. In una delle scene più drammatiche della pellicola - ispirata a vicende reali e presentata al Festival di Cannes nel 2007 - uno dei protagonisti trasporta la salma di un commilitone morto in Afghanistan all'abitazione della moglie e le dice di alzarsi perché "è arrivato lo sposo".