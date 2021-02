Cartomanzia: dai tarocchi agli oracoli, tutto quello che c'è da sapere

(Milano 26 febbraio 2021)

La cartomanzia fin dalle origini è stata in grado di conquistare in ogni parte del mondo le attenzioni di molti, tra curiosi, appassionati e studiosi.

Al giorno d’oggi, approcciare queste tematiche è diventato piuttosto semplice, grazie ai numerosi portali in cui sono raccolti approfondimenti dettagliati, in cui vengono illustrati i diversi metodi di interpretazione utilizzati dai cartomanti, così come gli strumenti impiegati durante il consulto.

Cos’è la cartomanzia

Chi si sta informando per la prima volta su questo argomento è interessato innanzitutto a capire cos’è la cartomanzia.

Si tratta, com’è noto, di un metodo di divinazione basato sulla lettura delle carte: attraverso la lettura di un mazzo di carte si chiede al cartomante di ottenere da fonti soprannaturali delle informazioni che non sarebbero accessibili con i normali sensi e con le nostre capacità.

Per la cartomanzia si possono utilizzare diversi mazzi di carte, l’importante è affidarsi ad un cartomante esperto che sappia come impiegarle nella maniera corretta e che sappia soprattutto come interpretare gli elementi simbolici ottenuti con le carte estratte.

Come carte sono spesso utilizzati i tarocchi, ma si può anche utilizzare un mazzo di carte normali, oppure si possono utilizzare le Sibille, che sono delle particolari carte illustrate. Ogni professionista, generalmente, è specializzato nella lettura di uno o più tipi di carte.

Tra lettura dei tarocchi e oracoli

Dopo aver inquadrato la cartomanzia tra le pratiche di divinazione, è utile andare oltre e tentare di capire come funziona la cartomanzia.

Nella maggior parte dei casi per la lettura delle carte sono utilizzati i tarocchi, ai quali in realtà ci si dovrebbe riferire parlando di Arcani Maggiori: si tratta di ventidue carte, ciascuna delle quali presenta una figura differente e degli elementi simbolici di vario tipo.

Quando ci si rivolge ad un cartomante esperto per ricevere delle informazioni sulla propria vita – sia quella passata che quella futura – il cartomante procederà con l’estrazione di alcune carte e con l’interpretazione dei significati simbolici. La lettura delle carte potrebbe apparire semplice, ritenendo che sia sufficiente imparare i significati della varie carte per poter acquisire delle informazioni sul proprio futuro.

In realtà non basta conoscere il significato dei vari simboli, ma bisogna anche essere bravi a metterli in relazione tra loro, ricordando che una stessa carta può assumere significati molto differenti a seconda delle altre carte con cui viene estratta.

Per la lettura delle carte viene spesso utilizzato l’oracolo, un mazzo composto da 52 carte che rappresenta delle scene della vita di tutti i giorni. Come per i tarocchi, anche nel caso dell’oracolo ogni carta ha il suo significato simbolico, che può però variare a seconda delle altre carte che vengono estratte.

La bravura del cartomante sta proprio nell’avere una visione d’insieme e nel fornire una lettura delle carte che tenga conto di tutti gli elementi in gioco.

