Casa, Buia (Ance): "Da Ue tempi stretti sul vincolo energetico per la vendita, governo aiuti le famiglie"

"Il principio del vincolo è nobile, c'è una necessità socioeconomica che deve essere risolta e il mondo immobiliare è chiamato a farlo, ma come sempre accade dall'Europa impongono tempi veramente pesanti per il sistema italiano". E' quanto ha detto all'Adnkronos il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, nel commentare l'ipotesi della norma europea che prevede il vincolo per la vendita degli immobili all'efficientamento energetico degli stessi.

Si tratta, ha spiegato, di "tempi molto ravvicinati, tenendo conto anche dello sforzo che l'Italia fa da tempo e che dovrà fare nei prossimi anni. Per questo c'è la necessità di prorogare i bonus" perché altrimenti "è impossibile ottemperare per le famiglie, se non viene data loro la possibilità. Se da una parte il governo prende impegni - ha detto ancora Buia - dall'altra deve impegnarsi ad aiutare le famiglie, che a differenza del nord Europa sono proprietarie per più dell'80% delle proprie case". Per questo, ha continuato, "dobbiamo trovare il giusto abbinamento tra necessità sociale di efficientamento e la capacità del sistema Italia di far fronte a questi impegni, perché il 2027 è domani. E' giusto l'impegno alla riduzione delle emissioni, è giusto l'impegno all'efficientamento ed è anche importante la messa in sicurezza sismica. Ma i tempi che ci chiede la norma sono incompatibili col sistema italiano e pertanto serve quanto meno riprogrammare o fare in modo che ci siano forti incentivi e mantenere per molti più anni gli incentivi oggi programmati o altrimenti le tempistiche devono essere allungate mantenendo un livello di bonus finalizzati all'efficientamento".

La casa, ha ricordato Buia, "per noi è un bene rifugio strategico. Con queste opere di efficientamento c'è in atto una rivalutazione, per cui bisogna sempre aderire a questi bonus. Ma il governo italiano deve meglio coniugare la necessità di efficientare gli impegni che ha preso con la necessità delle famiglie di poter attuare, entro il 2027, i primi passaggi strutturali, perché poi ci sono dei meandri, parlare di un immobile intero è un conto, parlare di appartamenti un altro e sono molto più difficili", ha concluso.

La riforma del catasto - "Chi investe in nuove case ad alto efficientamento energetico non può avere poi una tassazione superiore a chi ha delle case energivore. E' un controsenso. Si chiede di fare sforzi ma poi il catasto non può penalizzare", ha detto poi Buia riguardo la futura riforma del catasto.

"Dovremmo vedere un miglioramento delle condizioni del pagamento dell'Imu - ha aggiunto - perché quello che viene chiesto è uno sforzo che deve essere premiato. Abbiamo sempre detto che per quanto riguarda le rendite non possiamo vedere che un immobile nuovo, moderno ed efficientato, e con una riduzione del rischio sismico, sia tassato di più di un immobile vetusto. Dovrebbe essere il contrario", ha ribadito Buia.

Prospettive per il 2022 - Più in generale, guardando alla situazione economica per il prossimo anno, per il presidente dell'Ance "ci sono i presupposti, anche alla luce delle grandi opere del Pnrr, di grandi opportunità nell'ottica della ripresa e della crescita trainate dal settore delle costruzioni, che è tra quelli maggiormente strategici" ma "tra la scarsità di materie prime e l'inflazione ci stiamo giocando il futuro" e "si rischia di minare il Piano di ripresa e resilienza".

Quanto al settore nello specifico, ha aggiunto, "è indubbio che gli incentivi e i grandi investimenti della macchina pubblica stiano dando risultati concreti, tangibili". L'edilizia "è motore della crescita economica" ma "lo abbiamo detto da tempo che non c'è stato riscontro da parte dei governi passati" e in passato "sono venuti a mancare gli investimenti pubblici, intesi anche ai privati attraverso incentivi e bonus".