Via libera all'aumento delle quote conservate nella riserva stabilizzatrice, per contenere la volatilità dei prezzi e tutelare la competitività. Intanto, otto Paesi chiedono a Bruxelles di non rinviare l'introduzione dell'Ets2 per edifici e trasporti

Più quote di emissione nella riserva per contenere la volatilità dei prezzi della CO₂ e garantire maggiore stabilità al mercato europeo del carbonio. Il Parlamento europeo ha approvato oggi, 24 novembre, con 403 voti favorevoli, 78 contrari e 146 astensioni, la modifica delle norme che disciplinano la riserva stabilizzatrice del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU Ets).

Il provvedimento, frutto dell’accordo raggiunto con il Consiglio dell’Ue lo scorso 20 ottobre, innalza da 400 a 700 milioni la soglia oltre la quale le quote accumulate nella riserva vengono cancellate definitivamente. L’obiettivo è rendere il mercato europeo del carbonio più stabile e prevedibile, conciliando gli impegni climatici dell’Unione con le esigenze di competitività delle imprese, in una fase caratterizzata dalle incertezze sui costi energetici e dalle difficoltà dell’industria europea.

Ets, cosa cambia con le nuove regole

Il principale intervento riguarda la Market Stability Reserve (Msr), la riserva attraverso la quale l’Ue regola la quantità di quote di emissione disponibili sul mercato per contrastare gli squilibri tra domanda e offerta.

Come anticipato, la modifica innalza da 400 a 700 milioni di quote la soglia oltre la quale scatta il meccanismo di invalidazione delle quote detenute nella riserva. In questo modo, una maggiore quantità di quote potrà essere conservata anziché cancellata definitivamente, rafforzando la capacità del sistema di rispondere a eventuali tensioni future sul mercato del carbonio.

La soluzione rappresenta un compromesso rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea, che prevedeva la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo di invalidazione. Parlamento e Consiglio hanno invece scelto di mantenerlo, aumentando la soglia prevista dalla normativa vigente.

Dal 2023, anno in cui è entrato in funzione il meccanismo di invalidazione, oltre tre miliardi di quote sono state cancellate, contribuendo a ridurre l’eccesso di offerta accumulato negli anni precedenti. Le nuove disposizioni dovrebbero consentire di gestire anche eventuali problemi di scarsità delle quote dopo la metà degli anni Trenta, quando il progressivo abbassamento del tetto complessivo delle emissioni potrebbe determinare nuove tensioni sui prezzi.

Il primo passo verso la riforma dell’Ets

Il voto di Strasburgo non esaurisce il percorso di revisione del mercato europeo del carbonio. L’intervento sulla riserva costituisce infatti una prima modifica circoscritta, destinata a essere seguita da una riforma più ampia del sistema. Nell’accordo tra Parlamento e Consiglio è prevista anche una graduale riduzione della soglia di invalidazione nell’ambito della futura revisione.

Il relatore del provvedimento, l’eurodeputato del Pd Pierfrancesco Maran, aveva già sottolineato, all’indomani dell’intesa di ottobre, la necessità di garantire maggiore flessibilità al mercato, salvaguardando però l’integrità del sistema europeo di scambio delle emissioni.

Dopo il voto dell’Europarlamento, resta da completare l’iter che prevede l’adozione formale anche da parte del Consiglio. Il Regolamento entrerà in vigore tre giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue e si applicherà immediatamente.

Ets2, otto Paesi europei contro nuovi rinvii

Intanto, parallelamente, si intensifica lo scontro tra gli Stati membri sul futuro dell’Ets2, il nuovo mercato del carbonio destinato a interessare il riscaldamento degli edifici e il trasporto stradale. Ieri, 23 novembre, Germania, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia hanno inviato una lettera al commissario europeo al Clima, Wopke Hoekstra, chiedendo di rispettare l’avvio del sistema nel 2028, evitando ulteriori rinvii o modifiche.

Secondo gli otto governi, l’Ets2 rappresenta uno strumento fondamentale per accelerare l’elettrificazione, ridurre la dipendenza europea dalle importazioni di combustibili fossili e garantire certezza agli investimenti nelle tecnologie pulite.

Di segno opposto invece la posizione dei quattro Paesi del gruppo di Visegrad – Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca – che chiedono uno slittamento al 2030, sostenendo che il nuovo sistema rischia di aggravare i costi energetici per famiglie e imprese.