L'economista, membro del Comitato esecutivo della Bce, richiama l'urgenza di rafforzare l'autonomia europea e sollecita la conclusione dei negoziati tra Commissione, Europarlamento e Consiglio

L’Europa deve accelerare sull’euro digitale per ridurre la propria dipendenza dai sistemi di pagamento stranieri. È il messaggio lanciato da Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, intervenuto il 10 novembre davanti alla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo e coinvolto l’11 novembre nella tavola rotonda dedicata al futuro della moneta digitale europea.

Per Cipollone, concludere i negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio entro la fine del 2026 è fondamentale per dare certezza al progetto. Un rinvio rischierebbe di ritardare l’introduzione dell’euro digitale, “aggravando ulteriormente la dipendenza dell’Europa dai fornitori esterni e ostacolando la possibilità per le imprese europee di innovare e competere”.

Una questione anche geopolitica

La questione è anche – e soprattutto – geopolitica. In un contesto internazionale incerto, l’euro digitale rappresenta per la Bce uno strumento per rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione europea, garantendo ai cittadini una forma di moneta pubblica utilizzabile anche nei pagamenti elettronici.

Il progetto sta intanto entrando nella fase più concreta. Dalla seconda metà del 2027 partirà una sperimentazione con 36 prestatori di servizi di pagamento selezionati dalla Bce e un gruppo di commercianti. L’obiettivo è verificare il funzionamento del sistema nelle transazioni quotidiane. La possibile emissione nel 2029 resta subordinata all’approvazione della normativa e alle successive decisioni della Bce.

L’euro digitale non sostituirà il contante

Cipollone ha inoltre ricordato l’avvio, a settembre, di Pontes, il sistema che collega le piattaforme basate su tecnologia a registro distribuito (distributed ledger technology, Dlt) con i servizi Target dell’Eurosistema. 18 operatori di mercato e gestori di Dlt hanno aderito “sin dal primo giorno”, ha sottolineato l’esponente della Bce, e altri lo faranno “presto”. “Pontes rende il regolamento delle operazioni tokenizzate in moneta della banca centrale una realtà“, ha continuato, evidenziando che il 2 novembre è stata regolata l’emissione della prima obbligazione di riferimento nativa digitale del Meccanismo europeo di stabilità, per 1 miliardo di euro, “favorendo il passaggio della finanza tokenizzata europea dalla fase sperimentale a quella attuativa”

Cipollone ha inoltre ribadito che l’euro digitale non sostituirà il contante. La Bce sostiene infatti norme più rigorose per garantirne disponibilità e accettazione. L’obiettivo è far convivere banconote e moneta digitale, offrendo all’Europa un sistema dei pagamenti più autonomo e resiliente.

Tridico: “Azzerare le commissioni sulle piccole transazioni”

Durante la tavola rotonda di oggi, dall’eloquente titolo ‘L’euro digitale: una scelta politica e strategica per l’Europa‘ e organizzata dall’Istituto per la Competitività (I-Com) e dall’eurodeputato Pasquale Tridico (M5S), quest’ultimo ha espresso ottimismo sulla possibilità di un’intesa entro dicembre senza modifiche sostanziali rispetto alla posizione approvata dal Parlamento europeo a luglio e ha rilanciato la proposta di azzerare le commissioni sulle piccole transazioni per determinate categorie di esercenti.

Il prossimo passaggio è previsto il 18 novembre, con un nuovo trilogo tra le istituzioni europee che potrebbe portare ad un accordo.