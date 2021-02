Casalino a Otto e Mezzo: cosa ha detto su Draghi, Conte, Renzi e Di Battista

(Adnkronos)

Mario Draghi "persona di alto profilo", Giuseppe Conte "diverso da tutti gli altri leader", Alessandro Di Battista "un amico a cui chiedo di riflettere", Matteo Renzi autore di attacchi che valgono "una medaglia". Rocco Casalino, portavoce dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, risponde alle domande di Lilli Gruber a Otto e mezzo. "Il presidente Draghi è una persona di alto profilo che deve affrontare una situazione non facile, e per il bene dell'Italia gli voglio fare gli auguri. Il governo è sostenuto da una maggioranza molto variegata, spero non troppo litigiosa, visto quello che negli ultimi giorni sta venendo un po' fuori. Io gli consiglierei di parlare di più, perché il suo silenzio può essere un problema, facendo venire fuori un'immagine litigiosa del governo: ogni forza politica infatti cerca di smarcarsi dagli altri. Se Draghi comunicasse di più, toglierebbe spazio agli altri leader politici", dice Casalino.

Cosa farà l'ex premier Conte? "Non sarebbe male se ci fosse un intreccio tra il M5S e Conte, è una mia opinione. Gliel'ho detto? Sì, con una certa insistenza. E' uscito da Palazzo Chigi due giorni fa, ho visto una commozione che a detta dei commessi non c'era stata in passato. Conte ha questo dono, arriva al cuore delle persone. Conte ha alcune peculiarità che lo rendono diverso da tutti i gli altri leader. Non credo che gli italiani lo dimenticheranno presto, ma penso che debba decidere presto cosa fare. Ma lui invece ha le sue strategie e credo che adesso torni a Firenze a insegnare", aggiunge. "Non so cosa farà lui in futuro. Non riesco ad immaginare che il paese debba fare a meno di una personalità straordinaria come Conte. Sulla leadership dei 5 Stelle -aggiunge Casalino- può esserci una discussione tra Conte o Di Maio ma non so cosa voglia fare Conte. Io vorrei ci fosse un intreccio, che abbia un ruolo nel Movimento, ma è presto per dire quale. Ma non so cosa farà lui. Credo che l'Italia abbia bisogno di una personalità come la sua e mi auguro che quello che è stato fatto non sia smontato".

Il Movimento 5 Stelle vive "un momento molto difficile. Ognuno di noi ha ricevuto tantissimo, adesso è il momento in cui tutti dobbiamo dare una mano. Mi appello alle coscienze di ognuno e dico di non andare via. Anche a Di Battista, che è un amico, chiedo di riflettere. Non è il momento di abbandonare ma quello di rimanere, perché il Movimento ha una prospettiva molto più lunga del governo Draghi".

Capitolo Matteo Renzi: "Io ho ricevuto attacchi incredibili, specialmente nell'ultimo periodo. Trovo brutto che mi attacchi un ex presidente del Consiglio o altri leader politici, da una posizione di maggiore rilevanza della mia e senza che io potessi rispondere visto il ruolo che ricoprivo. Posso dire una verità? Essere attaccato da Renzi per me è una medaglia al valore. Se avessi ucciso qualcuno 20 anni fa avrei già scontato la pena. Ho partecipato 20 anni fa al Grande Fratello, pare che sia un marchio indelebile e che io abbia fatto solo quella roba lì. Non ci posso fare nulla".