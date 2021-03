Casalino, il video che fa infuriare il Pd

"Cancri nel Pd". Rocco Casalino, esponente del M5S ed ex portavoce di Giuseppe Conte, inciampa in un'espressione infelice durante la puntata di a 'Oggi è un altro giorno' su Rai Uno. Casalino si corregge in diretta, immediatamente, ma non evita le reazioni veementi di molti esponenti dem. "Mi sono già scusato in diretta per la mia frase che è stata oggettivamente infelice, soprattutto per l'espressione usata", ripete successivamente in una nota. (Immagini da raiplay.it)