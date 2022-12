Casamonica, con sentenza Appello assolto maresciallo Gdf: "Nessun favoreggiamento"

Martedì scorso in aula mentre veniva confermata l’accusa di mafia per il clan i giudici hanno assolto Vitale “perché il fatto non sussiste”

Al maxiprocesso in Appello contro il clan Casamonica, dove i giudici hanno confermato l’impianto della procura per oltre 40 imputati e l’accusa di mafia, c’è stata un’assoluzione ed e’ quella di Cristiano Vitale, un maresciallo della Guardia di Finanza finito a giudizio con l’accusa di favoreggiamento. Dopo una condanna a due anni e mezzo in primo grado, per Vitale, assistito dagli avvocati Cristiano Sandri e Barbara Di Cosimo, martedì scorso è stata pronunciata sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Alla lettura del dispositivo nell’aula bunker di Rebibbia Vitale, che è stato sempre presente a tutte le udienze nei due gradi di giudizio, è scoppiato in lacrime. “Questa sentenza ha applicato correttamente il diritto - commenta all’Adnkronos l’avvocato Cristiano Sandri -Da parte di Vitale non c’e’ stato alcun favoreggiamento e l’unica sua ‘colpa’ e’ quella di essere nato e di vivere tuttora a Porta Furba. Un calvario durato quattro anni da cui il mio assistito e’ uscito con un’assoluzione con formula piena. Ora il mio auspicio e’ che possa riprendere a fare, come rappresentante valoroso delle forze dell’ordine, quello che ha sempre fatto con la stessa convinzione. Che possa tornare alla vita”.